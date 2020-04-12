الأهلي يفاضل بين ثنائي مفاجأة لتعويض أحمد فتحي

يرغب النادي الأهلي في تدعيم مركز الظهير الأيمن في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعويض رحيل أحمد فتحي عن الفريق.





ويفاضل الأهلي حتى الآن بين كل من كريم يحيى لاعب الفريق المعار إلى سموحة وباسم علي لاعب الفريق المعار إلى الجونة لعودة أحدهم في الصيف القادم.





وسيحسم السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي مصير باسم علي أو كريم يحيى من العودة إلى صفوف الأحمر في الفترة القادمة بعد مناقشة الأمر مع لجنة التخطيط.





وحتى الآن الأقرب للعودة إلى صفوف القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري هو كريم يحيى بسبب عامل السن الذي يميزه عن باسم علي وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.



