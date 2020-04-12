بعد تسجيل أول وفاة بكورونا.. حملة لتعقييم "شباس عمير" في كفرالشيخ

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم، في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، خاصة أماكن تجمعات المواطنين، وأماكن تجمع الباعة في شوارع المدينة، والاهتمام والتركيز على مكاتب البريد، والبنوك، وجميع فروع وزارة الاتصالات بكفرالشيخ.





وأشرَف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على أعمال التطهير والتعقيم بشوارع إبراهيم المغازي، وشارع الخليفة المأمون، ومنطقة سوق ميت علوان، وشوارع منطقة ميت علوان، وكذلك كافة المناطق الخدمية التي يرتادها المواطنين بصورة دايمة، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأكد علي سلامة، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، مواصلة أعمال التطهير داخل شوارع المدينة بحي شرق وغرب كفرالشيخ، بالتوازي مع أعمال التطهير على المنافذ الحدودية للمركز والمدينة، وكذا توقيع الكشف الحراري على الوافدين إلى عاصمة المحافظة.





وفي السياق ذاته، قامت وحدة الملاريا بمركز قلين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ومديرتي الصحة والطب البيطري، بحملة مكبرة لتطهير وتعقييم لشوارع ومنشأت قرية "شباس عمير"، وذلك بعد ظهور عدة إصابات بفيروس كورونا، بين أهالي القرية، ووفاة حالة.





وأكد علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أنه أيضا قد تم تنظيف ورفع جميع المخلفات والقمامة من جميع مداخل قريه شباس عمير وشواطئ الترع، وجارٍ متابعة أعمال التطهير في الشوارع الرئيسية والفرعية في قلين المحطه بالتزامن مع خطوات الدولة للتصدي والمواجهة لفيروس كورونا.





ولفت إلى أن ذلك يأتي حرصًا على سلامة وأمن الطلاب والموظفين في جميع المصالح الحكومية والمدارس للتصدي والمواجهة لهذا الفيروس.





ونوه بأنه تم عمل حملات تطهير دورية واتخاذ التدابير اللازمة نحو التصدي بكل قوة وحزم لأي إمكانية لانتشار الفيروس وخاصة عن طريق التجمعات البشرية فى المصالح الحكومية والمدارس بصفة خاصة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.



