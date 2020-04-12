حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته قطع من الحشيش بالزاوية الحمراء

قررت نيابة الزاوية الحمراء اليوم الأحد، حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 1،200 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وطالبت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم الاجرامى، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائى لفحصها وارسال تقرير وافى بها.





البداية تعود عندما ضبطت إدارة مكافحة المخدرات، بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مسجلة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول.





وباعداد الاكمنه اللازمة وتقنين الاجراءات تم ضبطه والقاء القبض عليه،وبمناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار بها وتوزيعها على عملائه لتحقيق ارباح غير مشروعة و تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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ومن ناحية اخرى واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين على القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 41 متهما من بينهم 39 إتجار، 2 تعاطي، عثر بحوزتهم 1420 جرام حشيش، 250 قرصا مخدرا، 610 جرام استروكس، 180 جرام شادو، 325 جرام بودر، 20 جرام بانجو.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية ضُبط 12 قضية دفاع عن النفس عثر بحوزتهم على 2 طبنجة عيار 9مم، 8 فرد خرطوش محلي الصنع، 24 طلقات مختلفة الاعيرة، بندقية خرطوش بامب أكشن، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.



