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كينو يقترب من الأهلي

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:04 م
كينو
كينو
حسام مجدي
أظهر النادي الأهلي رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب النادي الأحمر في التعاقد مع البرازيلي كينو نجم بيراميدز والمعار لصفوف نادي الجزيرة الإمارتي ليكون بديل رمضان صبحي في حالة رحيله في نهاية الموسم الجاري.

وقد رفض كينو فكرة العودة إلى صفوف نادي بيراميدز عق انتهاء إعارته مع الجزيرة في نهاية الموسم الجاري مؤكدا للنادي أنه يرغب في خوض تجربة جديدة في الموسم القادم.

وبهذا القرار يقترب كين أكثر من الانضمام لصفوف الأهلي في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط إنهاء النادي الأحمر الاتفاق مع بيراميدز بشكل رسمي.

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