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"اشتغلناها من البيت".. شيرين عبد الوهاب تكشف كواليس أغنية"مش قد الهوى"

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:27 م
شيرين
شيرين
نور طلعت

لم تمض بضعة أيام على صدور أغنية النجمة شيرين عبد الوهاب، بعنوان "مش قد الهوى"، من انتاج هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، الا وأحدثت هذه الأغنية ضجة كبيرة حيث أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي إحتفاء وتفاعلا، رافق ذلك نسبة إستماع عالية لها من خلال عرضها حصريا عبر "ديزر، و "اليوتيوب".

أغنية "مش قد الهوى" التي صدرت في ظل الظروف الراهنة التي يلتزم فيها الجميع بمسؤولية "خليك بالبيت" حرصا على السلامة العامة، جاءت ظروف تسجيلها وصدورها للجمهور متماشية ومنسجمة مع الواقع الراهن، حيث التزمت شركة "روتانا" وطاقمها الفني، والمطربة شيرين عبد الوهاب، والملحن محمد رحيم، والشاعر محمد الغنيمي، والموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، بتواجد الجميع في منازلهم والتواصل هاتفيا حتى اكتمل انجاز العمل وأبصرت الأغنية النور.

وحول الظروف التي دفعت الفنانة شيرين عبد الوهاب لإصدار اغنية "مش قد الهوى" هذا العمل الفني الدرامي المتكامل.. في الوقت الراهن.

وعن الأغنية قالت شيرين: "كل عمل فني له ظروف معينة في ولادته، وله أيضا شكل مختلف في صناعته وطريقة ظهوره وعرضه للجمهور".

وأضافت: "الفكرة انطلقت من اننا وجدنا الجمهور الجالس في بيوته متأثرا بالاحداث الراهنة وهو بحاجة لجرعة ترفيه ،من هنا فكرت: "ما المانع في طرح عمل فني في هذه الفترة يكون مختلف."، وبالاتفاق بيني وبين ادارة روتانا، عرضت على صناع العمل الفكرة... علما ان هذه الاغنية كانت ضمن أغاني البومي المقبل.. وحسمنا النتيجة إنه حنزّل الأغنية الآن كي نكسر حالة الملل الموجودة عند الناس"، وهذا ما حدث.. والحمد لله تفاجئنا بردة الفعل الايجابية لدى الجمهور، بدليل أن الاغنية اصبحت "تريند" بمجرد صدورها في عدة دول عربية".

وحول سبب إختيار شيرين لأغنية "مش قد الهوى"، كشفت شيرين:" لما سمعت الكلام الذي كتبه الشاعر محمد الغنيمي، بعد ان عرضه علي الملحن محمد رحيم بصوته لإبداء الراي.. أعجبتني الأغنية وجزمت "حتكون بتاعتي وسأغنيها"، ثم بدأ تنفيذها على مراحل مع الموزع أحمد إبراهيم، وقبل ان تشتد الأحداث الراهنة كنت قد انتهيت من تسجيلها وتبقى فقط عمليات الميكساج، وللعلم أنجز أحمد ابراهيم الميكساج الخاص بالأغنية قبل موعد صدورها بيوم، وتم ذلك من خلال تواجد كل منا داخل منزله.. أنا جالسة في بيتي، والملحن في بيته، واحمد ابراهيم في الاستديو، لكننا جميعا كنا شغالين ومتواصين معا عبر الهاتف، وكل واحد فينا كان يقدم ملاحظاته".

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