إيران تعلن إصابة محافظ تبريز بفيروس كورونا

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، عن السلطات الصحية، أن محافظ مدينة تبريز، ايرج شهين باهر، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت إدارة العلاقات العامة لجامعة العلوم الطبية بتبريز، إن نتيجة اختبار فيروس كورونا لمحافظ تبريز شهين باهر جاءت إيجابية وذلك بعدما ظهرت عليه أعراض ضيق تنفس.

وأكد محافظ تبريز، في تصريحات صحفية، إيجابية إصابته بفيروس كورونا إذ يخضع للحجر المنزلي، مشيرًا إلى أنه كان يقوم بجولات متعددة خلال الأيام الماضية لتفقد عمليات تعقيم المدينة.

وكشفت تقارير محلية، في وقت سابق عن إصابة ووفاة عدد كبير من الشخصيات العامة في إيران بفيروس كورونا شملت مستشارين للمرشد ونوابا لرئيس الجمهورية وإعلاميين ورياضيين وآخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، إلى أكثر من 4400 حالة بعد تسجيل 117 وفاة جديدة منذ الأمس.

وقد سجلت السلطات الصحية الإيرانية، 1657 إصابة جديدة والإجمالي يرتفع إلى 71.686"، وقال إن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 ألفا و894 شخصا لغاية الآن، ولكن للأسف توفي 117 شخصا آخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 4474 شخصا، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.