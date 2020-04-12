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قرار جديد من الزمالك بشأن عدد الأجانب في الدوري المصري

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:23 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
حسام مجدي
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الجمعة الماضية رسميا تقليل عدد الأجانب إلى 4 لاعبين فقط في كل نادي لمنح الفرصة إلى اللاعبين المحليين.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية أنه لا يهتم بقرار اتحاد الكرة وأن هذا القرار لن يتم تطبيقه.

كما أشار رئيس الزمالك إلى أن الأندية تعاني من العديد من الخسائر في الفترة الحالية بسبب تعليق النشاط الرياضي وبالتالي لن يتمكنوا من فسخ التعاقد مع لاعبيهم الأجانب لذلك لن يتم تنفيذ هذا القرار.

يذكر أن نادي الزمالك يمتلك في صفوفه كل من التونسي فرجاني ساسي والمغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والكونغولي كابونجو كاسونجو.

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