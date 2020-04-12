الأهلي يقرر عودة أول المعارين

تلقى واحد من نجوم النادي الأهلي المعارين نبأ سار بشأن عودته لصفوف الفريق مرة أخرى عقب انتهاء إعارته.





وأكد الأهلي أنه قرر عودة محمد شريف نجم الفريق والمعار لصفوف نادي إنبي في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته.





وجاء قرار الأهلي بعودة محمد شريف بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر والذي أكد على إعجابه باللاعب ورغبته في عودة مرة أخرى.





كما ذكر النادي الأهلي أن رغبته في عودة محمد شريف ليس لها أي علاقة برحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وقد اكد اللاعب منذ عدة أيام أنه يفضل العودة إلى الاحتراف مرة أخرى.