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"أحلى واحدة في الدنيا ".. هكذا هنأت شيماء سيف إسعاد يونس بعيد ميلادها
الأحد 12/أبريل/2020 - 01:34 م
هبة أحمد
حرصت الفنانة شيماء سيف على تهنئة الفنانة إسعاد يونس بعيد ميلادها وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
نشرت شيماء سيف صورة جمعتها بالفنانة إسعاد يونس، وعلقت على الصورة قائلة : كل سنة وانتي طيبة يا أحسن واحدة في الدنيا " .
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف الدرامية مشاركتها في مسلسل "الزوجة 18"، والمسلسل تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة حسن الرداد،محمود البزاوي،ناهد السباعي ،حسن عيد،هيدي كرم،سلوى محمد علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف فكري، إنتاج ممدوح شاهين.
نشرت شيماء سيف صورة جمعتها بالفنانة إسعاد يونس، وعلقت على الصورة قائلة : كل سنة وانتي طيبة يا أحسن واحدة في الدنيا " .
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف الدرامية مشاركتها في مسلسل "الزوجة 18"، والمسلسل تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة حسن الرداد،محمود البزاوي،ناهد السباعي ،حسن عيد،هيدي كرم،سلوى محمد علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف فكري، إنتاج ممدوح شاهين.