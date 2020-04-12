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"أحلى واحدة في الدنيا ".. هكذا هنأت شيماء سيف إسعاد يونس بعيد ميلادها

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:34 م
هبة أحمد
حرصت الفنانة شيماء سيف على تهنئة الفنانة إسعاد يونس بعيد ميلادها وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

نشرت شيماء سيف صورة جمعتها بالفنانة إسعاد يونس، وعلقت على الصورة قائلة : كل سنة وانتي طيبة يا أحسن واحدة في الدنيا " .

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف الدرامية مشاركتها في مسلسل "الزوجة 18"، والمسلسل تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة حسن الرداد،محمود البزاوي،ناهد السباعي ‏،حسن عيد،هيدي كرم،سلوى محمد ‏علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري، إنتاج ممدوح ‏شاهين.

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