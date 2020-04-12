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أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 12 أبريل 2020 في الأسواق

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:22 م
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
أسعار بورصة الدواجن اليوم

استقرت أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية حيث شهد سعر الكيلو ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية التى اعقبت الاعلان عن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتعاود الاستقرار مرة أخرى، وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء من المزرعة إلى 27 جنيه، بينما سجل كيلو الدواجن البلدي نحو 40 جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض إلى 30.5 جنيه.


أسعار الدواجن اليوم 

سعر كيلو لحم أبيض 33 جنيه 
سعر كيلو الأمهات  21 جنيه 
سعر كيلو لحم ساسو 40 جنيه
سعر كيلو الفراخ البلدي 40 جنيه 
سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه 
سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه
سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه
سعر كيلو بط مولار 26 جنيه

أسعار البيض اليوم الأحد 12 -4-2020

سعر كرتونة البيض الأبيض 30.5 جنيه 
سعر كرتونة البيض الأحمر32 جنيه 
سعر كرتونة البيض بلدي 41.75 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم السبت

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 10.25 إلى 12.9 جنيه
سعر الكتكوت أحمر ساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4 جنيه
 سعر كتكوت بلدي عمر يوم 1 إلى 1.1 جنيه


 وفي هذا الإطار قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن تراجعت منذ بدء فترة الحظر بقيمة 10 جنيهات لتنخفض من 31 جنيهات إلى 24 جنيها للكيلو فى المزارع لتباع للمستهلك بحد أقصى 29 جنيها للكيلو.


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