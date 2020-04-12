مخرج "القاهرة كابول" لجمهوره: "كان نفسي تتفرجوا على المسلسل السنة دي"

أعرب المخرج حسام على، عن حزنه الشديد لخروج مسلسله الجديد القاهرة كابول "من السباق الرمضاني المقبل، لعدم الانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية لهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب حسام منشورًا قال فيه: "للأسف السنة دي مش هيبقى ليا مسلسل في رمضان، إحنا كنا شغالين على مسلسل القاهرة كابول، تأليف أستاذ عبد الرحيم كمال و إنتاج سينرجي بس بسبب ظروف الكرونا ومنع السفر وضرورة التزام البيوت وطبيعة مسلسلنا اللي فيه سفر لأكتر من مكان أتأثر جدول تصوير المسلسل و دا أدى إلى نتيجة أننا مش هنلحق رمضان ٢٠٢٠ ".

وتابع حسام علي قائلًا: "كان نفسي تتفرجوا على المسلسل دا السنة دي لإنه فعلاً مشروع محترم و مختلف، كل عناصره عملت شغل حقيقي محترم".

وأضاف حسام علي قائلًا :" مبروك لكل الاصدقاء و الزملاء على مشاريع رمضان ٢٠٢٠ و أتمنى لكم النجاح و التوفيق يا رب".

يُشار أن مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، حنان مطاوع، فتحي عبد الوهاب، خالد كمال، كريم سرور، نور محمود، نبيل الحلفاوي، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، إنتاج سنيرجي.