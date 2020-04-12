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الأهلي يحتفل بعيد ميلاد مؤمن زكريا

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:14 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
علي نبوي ومحمد الصو
حرص النادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر والذي يكمل عامه الثاني والثلاثين.

ونشرت حسابات النادي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي صورة لمؤمن وكتبت :"نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا مؤمن زكريا".

وأضافت :"اشتقنا لاحتفالك الخاص وننتظر عودتك سريعاً".

ويغيب مؤمن زكريا عن الملاعب منذ ديسمبر 2018 بسبب إصابته بمرض في الأعصاب حيث ينفذ برنامجا علاجيا بعدما عاد به من الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق.

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