محافظ البحر الأحمر: تعليق الرحلات البحرية هدفه منع التجمعات بشم النسيم

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إصداره قرارًا بتعليق الرحلات البحرية بدءًا من اليوم وحتى إشعار أخر ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تغطية خاصة ضد كورونا" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، وهذا القرار يتعلق بمراكب الصيد والسفاري؛ لرغبة بعض المواطنين في الخروج للتنزه، خلال احتفالات أعياد شم النسيم، ومحاولة التصدي للاختلاط والاحتكاك.





وتابع أن رئيس مجلس الوزراء، خلال آخر اجتماع مع المحافظين، عبر الفيديو كونفرانس، وجه بالعمل على منع التجمعات خلال أعياد شم النسيم.





وشدد على أن فنادق البحر الأحمر مغلقة تمامًا، ونحو 70% من العاملين بها قاربوا على إنهاء فترة العزل الصحي لهم.





وأوضح أنه تم استقبال 323 وافدا من واشنطن، ثم 275 وافدا متواجدين بأحد المنتجعات في مرسى علم، وخلال أيام سوف ينتهي الحجر الصحي لهم.



