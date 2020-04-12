"على خيرة الله" أحدث أغاني "لؤى" على يوتيوب "مزيكا"

طرحت شركة "مزيكا" اليوم عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية سادس أغنية من ألبوم"على خيرة الله "للفنان لؤي، والأغنية تحمل نفس عنوان الألبوم، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد غريب وتوزيع أسامة سامي.

وكان لؤي قد طرح مؤخرًا خمس أغاني من الألبوم هم "الليلة سهرانين" وهي من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة،و"بأذينى" من كلمات احمد معتز وألحان اسلام رفعت وتوزيع موسيقى الهامى دهيمة و"باراشوت" من كلمات أحمد معتز وألحان اسلام رفعت وتوزيع موسيقى أحمد عادل و"ركنت المشاعر" من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى وتوزيع موسيقى محمود صبرى.

وتقول كلمات أغنية "على خيرة الله":

على خيرة الله م الليله تبقالى حلالى

وعلى خيرة الله اكتب يا تاريخ ع اللي جرالي

شايفك سنين قدام بيتي ومكاني وأم عيالي

على خيرة الله م الليلة تبقالي حلالي