Advertisements

المغرب يسجل 3 وفيات وعشرات الإصابات بكورونا خلال يوم واحد

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:21 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت السلطات الصحية بالمغرب، تسجيل ثلاث وفيات وعشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وسجلت وزارة الصحة المغربية، 72 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 1617.

 

ووفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت الصحة المغربية، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا، إن حصيلة الإصابات في المملكة 1617، ما يمثل ارتفاعا بـ90 حالة مقارنة مع معدلات يوم أمس (1527 حالة).

 

وكانت حصيلة ضحايا فيروس كورونا، في المغرب بلغت 113 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس في المملكة إلى 153 شخصا، ووصل عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي إلى 6856 حالة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المغرب الفيروس كورونا ارتفاع عدد الوفيات

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يوم

عمدة "شبرا البهو" بالدقهلية يكشف المتسبب في رفض دفن جثة الطبيبة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاضل بين ثنائي مفاجأة لتعويض أحمد فتحي

منذ 39 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستهدف ضم نجم جنوب إفريقيا لتعويض رمضان صبحي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟.. طبيب يجيب

منذ حوالي 3 ساعات

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يبدأ التفاوض لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 17 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ 38 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

المغرب تعلن تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

المالية المغربية: المملكة ستنفق ملياري درهم في مكافحة كورونا

المغرب يسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

المغرب يعلن تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب: تسجيل حالتي وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:26 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

12:44 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

08:19 ص

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

08:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي