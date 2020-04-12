المغرب يسجل 3 وفيات وعشرات الإصابات بكورونا خلال يوم واحد

أكدت السلطات الصحية بالمغرب، تسجيل ثلاث وفيات وعشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة المغربية، 72 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 1617.

ووفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت الصحة المغربية، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا، إن حصيلة الإصابات في المملكة 1617، ما يمثل ارتفاعا بـ90 حالة مقارنة مع معدلات يوم أمس (1527 حالة).

وكانت حصيلة ضحايا فيروس كورونا، في المغرب بلغت 113 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس في المملكة إلى 153 شخصا، ووصل عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي إلى 6856 حالة.