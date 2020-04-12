التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ 31 ألف مريض إدمان

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إستمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020.





وتابعت: بلغ 31679 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ 14 محافظة وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، وأخرى للمشورة بجانب تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 92% % بينما بلغت نسبة الإناث 8%.





وأضافت 'القباج' في تصريحات اليوم الأحد، أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 31.15 %، يليها محافظة الجيزة بنسبة 17.63 % ويرجع ذلك إلى إرتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكانى للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج، فى حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هى التليفزيون يليه الإنترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.

وأكدت "القباج" إستمرار العمل فى المشروعات الجديدة لمراكز علاج مرضى الإدمان دون توقف وتم الانتهاء من 85% من الأعمال الإنشائية لهذه المراكز مع اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وأن اليوم العالمى لمكافحة المخدرات المقرر فى شهر يونيه المقبل، سيشهد أكبر سلسلة افتتاحات لمراكز علاجية جديدة، حيث من المقرر إفتتاح 4 مراكز في محافظات البحر الأحمر وبورسعيد والفيوم.





وكذلك إفتتاح التوسعات بمركز تأهيل وعلاج المرضى بمطروح بسعة 300 سرير لهذه المراكز بجانب إنشاء عيادات خارجية لإستقبال المرضى بهذه المراكز، بالإضافة إيضا أنه جارى إستكمال الأعمال الانشائية لمراكز جديدة فى محافظات اخرى" بنى سويف وسوهاج ودمياط"، بجانب وجود 23 مركز علاجي حاليا ليصل عدد المركز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن إلى 29 مركزا بنهاية عام 2020.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث أحتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 38.1 %، فى حين يأتي تعاطى الترامادول فى المرتبة الثانية بنسبة 30.3 %، يليه الهيروين بنسبة 24.9 % والأستروكس والفودو بنسبة 13.4% بجانب التعاطى المتعدد "تعاطى اكثر من مخدر"، لافتا إلى أن مصادر الإتصالات كانت المريض نفسه فى المرتبة الأولى، مما يسفر عن تزايد الثقة فى خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة ويلية الأم مما يدل على ارتفاع الوعى الأسري فى الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.



