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التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ 31 ألف مريض إدمان

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:23 م
نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي
نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي
آيات عامر
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إستمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020.

وتابعت: بلغ 31679 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ 14 محافظة وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، وأخرى للمشورة بجانب تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة وبلغت نسبة  الذكور من هذه الخدمات 92% % بينما بلغت نسبة الإناث 8%.

وأضافت 'القباج' في تصريحات اليوم الأحد، أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 31.15 %، يليها محافظة الجيزة بنسبة 17.63 % ويرجع ذلك إلى إرتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكانى للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج، فى حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هى التليفزيون يليه الإنترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.
 
وأكدت "القباج" إستمرار العمل فى المشروعات الجديدة لمراكز علاج مرضى الإدمان دون توقف وتم الانتهاء من 85% من الأعمال الإنشائية لهذه المراكز مع اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وأن اليوم العالمى لمكافحة المخدرات المقرر فى شهر يونيه المقبل، سيشهد أكبر سلسلة افتتاحات لمراكز علاجية جديدة، حيث من المقرر إفتتاح 4 مراكز في محافظات البحر الأحمر وبورسعيد والفيوم.

وكذلك إفتتاح التوسعات بمركز تأهيل وعلاج المرضى بمطروح بسعة 300 سرير لهذه المراكز بجانب إنشاء عيادات خارجية لإستقبال المرضى بهذه المراكز، بالإضافة إيضا أنه جارى إستكمال الأعمال الانشائية لمراكز جديدة فى محافظات اخرى" بنى سويف وسوهاج ودمياط"، بجانب وجود 23 مركز علاجي حاليا ليصل عدد المركز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن إلى 29 مركزا بنهاية عام 2020.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث أحتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 38.1 %، فى حين يأتي تعاطى الترامادول فى المرتبة الثانية بنسبة 30.3 %، يليه الهيروين بنسبة 24.9 % والأستروكس والفودو بنسبة 13.4% بجانب التعاطى المتعدد "تعاطى اكثر من مخدر"، لافتا إلى أن مصادر الإتصالات كانت المريض نفسه فى المرتبة الأولى، مما يسفر عن تزايد الثقة فى خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة ويلية الأم مما يدل على ارتفاع الوعى الأسري فى الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال هذه الفتره إلى أن سن التعاطى كان فى سن مبكرة، حيث أن نسبة11.1 % بدأوا من سن 15سنة حتى 20 سنة و45.7 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنه و18.38% بدأوا من سنة 30 وحتى 40 سنة.
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وأضاف  "عمرو عثمان" أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت  في المقدمة، أصدقاء السوأوحب استطلاع والتفكك الأسرى  ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية، كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج ،ضياع الصحة ومشاكل أسرية  والخوف على الأبناء وعدم القدرة المادية ومشاكل فى العمل وضغوط الأهل، لأفتا إلى أنه يتم استقبال المكالمات  وتدوين البيانات  من خلال استمارة الكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على إفتتاح المراكز العلاجية فى المحافظات الأكثر طلبا للعلاج فضلا عن التعرف على أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المتصلين ومعرفة سن بداية التعاطى والعديد من البيانات التى تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان تساهم فى تطوير سياسات المواجهة‪ .‬
 
وأشار "عثمان" إلى أنه فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا  يستمر الصندوق فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مع إتخاذ الإجراءات الوقائية وأيضا تقديم خدمات الدعم النفسي للمتعافين من تعاطى المخدرات خلال فترة تواجدهم حاليا  بالمنازل عن طريق التواصل مع الخط الساخن للصندوق " 16023 " على مدار 24 ساعة  وطوال ايّام الأسبوع لتقديم كافة الخدمات العلاجية والمشورة في أي وقت، أو من خلال متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق من خلال المتخصصين حيث يتم تلقى من 200 إلى 220 اتصالا يوميا.

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