قمة بين الأهلي والزمالك لمحاربة فيروس كورونا

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه يتم التنسيق حالياً بالاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، على إقامة مباراة افتراضية ON LINE، لتخصيص عائدها لصالح المستشفيات، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.





أضاف صبحي في تصريحات إذاعية: "يتم في الفترة الحالية التنسيق لإقامة مباراة ON LINE ستكون بين الأهلي والزمالك، وعائدها المادي سيتم تخصيصه للمستشفيات في مصر لمواجهة كورونا".





وتابع: "اتحاد الكرة بصفته المنوط بهذا الأمر سينسق ويجهز لإقامة هذه المباراة، خاصة وأن دور الرياضة للمشاركة في المجتمع في مثل هذه الظروف كبير للغاية".





يذكر أن النشاط الرياضي في مصر، توقف بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم.