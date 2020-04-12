تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها لهيئة الإمداد والتموين، بتوفير الماسكات الطبية الواقية، وتوزيعها مجانًا على المواطنين، بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعي، التى يتردد عليها أعداد كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كل الإجراءات الوقائية الحاسمة، للحد من انتشار فيروس كورونا.





جدير بالذكر أن القوات المسلحة افتتحت 5 خطوط إنتاج جديدة ومطورة للماسكات الطبية التنفسية، وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، بإنتاج يومى يصل إلى 100 ألف ماسك وتوفيرها للمواطنين فى ظل خطة الوقاية الشاملة التي تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة إنتشار فيروس كورونا.





يأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة لتقديم كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر إنتشار فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.





11 وفاة جديدة





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، إلى جانب وفاة 11 حالة.





1939 إصابة بـ"كورونا"





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و146 حالة وفاة.





وتقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتعازي لكل أسر المتوفين بسبب ڤيروس كورونا، داعية للمتوفين أن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته وعظيم مغفرته.





وأكدت أنه في إطار سعي الوزارة للتواصل مع كافة الأطقم الطبية والإدارية بمصر أولًا بأول، تم عقد اجتماع عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى:"أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، والذين يعملون على مدار الساعة، للاطمئنان عليهم وعلى الحالة الصحية للمصابين والوقوف على احتياجاتهم كافة.



