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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:20 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


أنهت بورصة الكويت أولى جلسات تعاملاتها الأسبوعية ، اليوم الأحد ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 55.45 نقطة، ليبلغ مستوى 4651.77 نقطة، بنسبة صعود 1.21%، فيما تم تداول كمية أسهم بلغت 89.33مليون سهم، تمت عبر 5721 صفقة بقيمة نقدية بلغت 01ر23 مليون دينار (نحو 78.23 مليون دولار) ،وارتفع مؤشر السوق الرئيسى 18.79 نقطة، ليبلغ مستوى3997.95    نقطة، بنسبة صعود بلغت 0.47%، من خلال كمية أسهم بلغت 24.5 مليون سهم، تمت عبر 1195 صفقة بقيمة نقدية بلغت 1.6 مليون دينار (نحو 5.44 مليون دولار) ، كما ارتفع مؤشر السوق الأول73.79 نقطة، ليبلغ مستوى 77ر4984 نقطة، بنسبة صعود بلغت 1.50%، من خلال كمية أسهم بلغت 65.08مليون سهم، تمت عبر 4526 صفقة بقيمة نقدية بلغت 21 مليون دينار (نحو 42ر72 مليون دولار).


و ارتفع مؤشر الرئيسي 50، حوالي 21.07 نقطة، ليبلغ مستوى 5ر3905 نقطة، بنسبة صعود بلغت 0.54%، من خلال كمية أسهم بلغت 59ر19 مليون سهم، تمت عبر 949 صفقة بقيمة نقدية 1.3 مليون دينار (نحو 4.42 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا ببورصة الكويت اليوم  هي ارجان ومتحدة وبورتلاند وبيت الطاقة، أما شركات الدولي وأهلي متحد وبيتك وخليج ب، فكانت الأكثر تداولا، في حين كانت شركات إيفا فنادق والمناروالتخصيص ومنتزهات الأكثر انخفاضا. 

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