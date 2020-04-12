بدعم صعود 8 قطاعات .. مؤشر سوق دبي المالي يربح 76.1 نقطة بختام التعاملات









أنهي سوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤش السوق بنسبة 4.16% رابحاً 76.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1906.14 نقطة، مدفوعا بصعود 8 قطاعات على رأسها العقارات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 265.1 مليون سهم محققة ما قيمته 290.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4939 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 27 سهما، فيما انخفضت 4 أسهم، واستقر سهم واحد.





وارتفعت 8 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع النقل بنسبة 5.86%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 5.09%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 4.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.17%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.88%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.83%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.80%.





وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي اليوم ، سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 12.56%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.50%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 4.60%، ثم سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.75%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 31.2 مليون ورقة بقيمة 77.3 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 5.48%.