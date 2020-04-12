تعرف على آخر إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالمنيا

وجه اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة، لتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية صرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة، مع مراعاة اليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم او تكدس مشددًا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع، ماجدة محمد الهامي، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالمنيا، لبحث إجراءات البدء في صرف المنحة المخصصة للعمالة الغير منتظمة، وذلك خلال الفترة من الاثنين 13-4-2020، وحتى الخميس 16-4-2020، بمكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري.





وأكد المحافظ، أن المحافظة وضعت خطة للبدء في صرف تلك المنحة، في ضوء اهتمام السيد رئيس الجمهورية لتوفير كافة سبل الدعم للعمالة الغير منتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة، بتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف، مع مراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم او تكدس مشددًا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية.





من جانبها، قالت ماجدة محمد الهامي، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالمنيا، إنه تم تجهيز 114 فرع للبنك، للبدء في صرف المنحة، لـحوالي 55 ألف من المستحقين، وذلك خلال الفترة من الاثنين 13-4-2020، وحتى الخميس 16-4-2020.





وناشد المحافظ، المواطنين المستحقين لصرف المنحة بعدم التوجه لصرف المستحقات الا بعد ان تصل رسالة نصيه على هاتف المستحق والتي تكون قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، ويتم بالرسالة تحديد اليوم والتاريخ لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد او أقرب فرع للبنك الزراعي.





وأضاف المحافظ، أن جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخرة لتلبية كافة احتياجات المواطنين، والعمل على توفير كافة سبل الدعم، مشيرًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وذلك خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الازمة.