المدرب الجديد يشعل ميلان

يعد ملف المدرب الجديد أزمة كبيرة في نادي ميلان في الوقت الحالي، مع اقتراب رحيل ستيفانو بيولي عن الفريق في نهاية الموسم، بعد الأداء الضعيف الذي قدمه منذ توليه قيادة ميلان.

نشر موقع كالتشيو ميركاتو، أن مدرب آرسنال، وباريس سان جيرمان السابق، الإسباني أوناي إيمري، من الأسماء المُرشحة لتولي قيادة "الروسونيري" بداية من الموسم المُقبل.

وترغب إدارة ميلان في التعاقد مع المدرب الألماني رالف رانجنيك، والذي يتولى منصب المدير الرياضي في نادي أر بي لايبزغ الألماني في الوقت الحالي.

وخرج رانجنيك منذ عدة أيام ليكشف عدم صحة الوصول إلى إتفاق بينه وبين إدارة الروسونيري، من أجل تولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

أوناي إيمري تمت إقالته من تدريب أرسنال خلال الأشهر الأخيرة، بسبب سوء النتائج، وجاء مايكل أرتيتا بديلاً له.

وفي ظل عدم تدريبه لأي فريق في الوقت الحالي، يعتبر إيمري من الأسماء القوية المطروحة أمام ميلان في حال فشل مفاوضات التعاقد مع رانجنيك.