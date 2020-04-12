مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.24% بختام أولي جلسات الأسبوع









أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.24% خاسراً 3.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1297.23 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين المالي بختام التعاملات، 9 ملايين سهم بقيمة 1.8 مليون دينار بحرينى.



