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مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.24% بختام أولي جلسات الأسبوع
الأحد 12/أبريل/2020 - 02:32 م
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.24% خاسراً 3.14 نقطة ليغلق عند مستوى 1297.23 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين المالي بختام التعاملات، 9 ملايين سهم بقيمة 1.8 مليون دينار بحرينى.
وقاد التراجع بسوق البحرين المالي، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 5.96% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 3.08%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.84% ، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.75% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.43% بضغوط هبوط سهم شركة اى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.51%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.28%.
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