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رئيس الوزراء البريطاني يغادر المستشفى بعد تعافيه من كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:36 م
جونسون
جونسون
وكالات

غادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية البريطانية، أن عدد الوفيات فى المستشفيات بسبب فيروس كورونا، وصل إلى حوالى 9 آلاف شخص، مع تسجيل 980 حالة وفاة أخرى اليوم الجمعة.

 

وقد تجاوز هذا الرقم أكثر الأيام دموية حتى الآن في إيطاليا، التي كانت الدولة التي شهدت أكبر عدد من القتلى حتى الآن.

 

وقالت السلطات الصحية البريطانية، إن بين المصابين، رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي هو في المراحل الأولى من الشفاء في جناح المستشفى بعد قضاء ثلاث ليال في العناية المركزة.

 

وأفادت الصحف البريطانية، بأن "جونسون" وقف على قدميه بينما أنه كان يشاهد أفلامًا ويقرأ رسائل مرسلة إليه من خطيبته الحامل كاري سيموندز، التي عانت هي نفسها من أعراض COVID-19.

 

وتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

 

وذكرت الحكومة البريطانية، أنه تم نقل جونسون للمستشفى نتيجة استمرار معاناته من أعراض فيروس كورونا منذ إصابته قبل 10 أيام.

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