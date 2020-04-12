الحشيش يتصدر قائمة المواد المخدرة الأكثر تعاطيًا

أكد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أكثر مواد التعاطي، هو الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقًا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن، بنسبة 38.1 %.

وأوضح "عثمان"، في تصريحات اليوم الأحد، أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه فى المرتبة الأولى، ما يُسفر عن تزايد الثقة فى خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة، ويلية الأم مما يدل على إرتفاع الوعى الأسري فى الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

وأوضح "عثمان"، في تصريحات اليوم الأحد، أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه فى المرتبة الأولى، ما يُسفر عن تزايد الثقة فى خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة، ويلية الأم مما يدل على إرتفاع الوعى الأسري فى الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال هذه الفتره إلى أن سن التعاطى كان فى سن مبكرة، حيث أن نسبة11.1 % بدأوا من سن 15سنة حتى 20 سنة، و45.7 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنه و18.38% بدأوا من سنة 30 وحتى 40 سنة.

كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال هذه الفتره إلى أن سن التعاطى كان فى سن مبكرة، حيث أن نسبة11.1 % بدأوا من سن 15سنة حتى 20 سنة، و45.7 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنه و18.38% بدأوا من سنة 30 وحتى 40 سنة.

وأوضحت أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، حيث بلغ 31679 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ 14 محافظة وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، وأخرى للمشورة بجانب تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 92% % بينما بلغت نسبة الإناث 8%.



