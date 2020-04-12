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الحشيش يتصدر قائمة المواد المخدرة الأكثر تعاطيًا

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
آيات عامر
أكد عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن أكثر مواد التعاطي، هو الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقًا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن، بنسبة 38.1 %.
فى حين يأتي تعاطى الترامادول فى المرتبة الثانية بنسبة 30.3 %، يليه الهيروين بـ24.9 % والأستروكس والفودو بنسبة 13.4%  بجانب التعاطى المتعدد "تعاطى اكثر من مخدر".

وأوضح "عثمان"، في تصريحات اليوم الأحد، أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه فى المرتبة الأولى، ما يُسفر عن تزايد الثقة فى خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة، ويلية الأم مما يدل على إرتفاع الوعى الأسري فى الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال هذه الفتره إلى أن سن التعاطى كان فى سن مبكرة، حيث أن نسبة11.1 % بدأوا من سن 15سنة حتى 20 سنة، و45.7 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنه و18.38% بدأوا من سنة 30 وحتى 40 سنة.
الخدمات العلاجية لمرض‬ى الإدمان

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن، أعلنت استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن  للصندوق "16023" خلال  الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، حيث بلغ 31679 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ 14 محافظة وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، وأخرى للمشورة  بجانب تقديم العلاج  مجانا وفي سرية تامة وبلغت نسبة  الذكور من هذه الخدمات 92% % بينما بلغت نسبة الإناث 8%.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، كان أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم "29 ألف " متطوع علي مستوي الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية علي وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن‪.

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