سمية الخشاب تهنئ إليسا على أغنيتها الجديدة: "كلها طاقة إيجابية ومبهجة"

حرصت الفنانة سمية الخشاب، على تهنئة الفنانة إليسا على أغنيتها الجديدة "هنغنى كمان وكمان"، التي طرحتها أمس الأحد على يوتيوب.

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها على تويتر، قائلة: "مبروك لملكه الإحساس على أغنية هنغني كمان وكمان أغنية كلها طاقه ايجابيه ومبهجه وجميله زي قلبك الجميل".

أغنية "هنغني كمان وكمان" من كلمات الشاعر شادي نور، ألحان محمد يحيى، توزيع الهامي دهيمة.

وفي سياق آخر نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو لها وهى ترقص على أغنية "بالحلال"، وهى ترتدي عباءة سمراء، حيث حقق نسب مشاهدة عالية وتفاعل كبير من قبل الجمهور الذي أشاد بجمال وحيوية الخشاب حتى في فترة الحظر المنزلي.

كما وجهت الفنانة سمية الخشاب، مؤخرًا رسالة شكر للطاقم الطبي لنظرًا لجهودهم الكبيرة للقضاء على فيروس كورونا المستجد، من خلال نشر مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت سمية، خلال مقطع الفيديو قائلة:"شكرا لأبطال الأطباء وللمرضين والمساعدين اللي بيعرضوا حياتهم للخطر وبيضحوا بنفسهم عشانا ربنا يحميكم ويرجعكم لاهليكم ساليمين".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فانهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله يجازي كل واحد على قد عمله" وأضاف آخر"ربنا يحميكي يا قمر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله يقويهم ويعطيهم الصحة والعافية".