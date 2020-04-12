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توتنهام يحدد سعرا خرافيا لبيع هاري كين لريال مدريد

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:40 م
هاري كين
هاري كين
الفجر الرياضي

حددت إدارة توتنهام سعرًا خرافيًا للتخلي عن مهاجم وقائد الفريق هاري كين، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن توتنهام حدد 227 مليون يورو لرحيل هاري كين.

 

وأضافت الصحيفة: "مالك النادي دانيال ليفي، مستعد للتخلي عن كين، ليكون قادرًا على سد تكاليف الملعب الجديد للنادي؛ بسبب الأزمات الاقتصادية الحالية بعد تفشي وباء كورونا".

 

وتابعت: "إدارة توتنهام، ترى أن رحيل كين لن يكون برقم أقل من سعر انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان (222 مليون يورو)، ليصبح المهاجم الإنجليزي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم".

 

ومؤخرًا أبدى كين استعداده للرحيل عن صفوف السبيرز، وبدء مغامرة جديدة مع ناد آخر، يتيح له فرصة تحقيق قفزة نوعية في مسيرته الكروية.

 

وأشار التقرير، إلى أن ديون ملعب توتنهام الجديد، الذي تم إنشاؤه بتكلفة أكثر من مليار و100 مليون يورو، تضع إدارة النادي في ورطة، لذلك فإن بيع كين بهذا السعر، سيُساعد في حل الأزمة.

 

ويُعد ريال مدريد من أكثر الأندية اهتماما بكين، حيث يسعى رئيس الميرنجي فلورينتينو بيريز، لتعويض العجز التهديفي للفريق، منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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