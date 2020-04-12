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التنمية المحلية تواصل إزالة التعديات على أراضي الدولة

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: إنه منذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء، تم إزالة ما يقرب من 6500 حالة.

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن جميع من يُشارك في التعدي على أراضي الدولة سواء صاحب المخالفة أو من ساعده على هذا الإجراء سيتم تطبيق القانون عليهم، وسيتم احتجاز المعدات المستخدمة للتعدي. 

وأوضح أن الوحدات المحلية ووحدات التدخل السريع تعمل على مدار اليوم للتصدي للتعدي على أراضي الدولة والبناء المخالف، مما يؤكد أن هناك حزم وحسم لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، وهذا أحدث ردع كبير للمواطنين وتسبب في انخفاض حجم التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية - في تصريحات سابقة - قُدرة الدولة على فرض سيادة القانون واستعادة حقوقها كاملة وإزالة أي تعديات علي الأراضي الزراعية أو التعدي علي أراضي أملاك الدولة بكافة المحافظات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقال: إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، تقوم بترسيخ هيبة الدولة، ولن تسمح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع.

وأضاف أن المحافظات ستواصل جهودها علي مدار اليوم لإزالة كافة مخالفات المباني والتعديات علي أراضي أملاك الدولة أو البناء علي الاراضي الزراعية بمنتهى الشدة والحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية في هذا الشأن.

وثمن الجهود التي يقوم بها المحافظين ونوابهم وكافة قيادات الإدارة المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بالمحافظات التي تحافظ علي هيبة الدولة وترسي مبدأ تنفيذ القانون بكل حسم.

وناشد وزير التنمية المحلية، كل المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية للإبلاغ عن أي مخالفات من بعض المواطنين حتي يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها حرصًا علي اعلاء مصالح الوطن والبعد عن أي مصالح شخصية.

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