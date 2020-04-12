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لاعبو أندية القسم الرابع تتوافد على نادي النجوم لتلقي الدعم (فيديو)

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
قام نادي النجوم لكرة القدم اليوم الأحد باستئناف دعم لاعبي الدوري القسم الرابع ، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها محمد الطويلة رئيس النادي لدعم للاعبي أندية الدوري المصري القسم الرابع والثالث التي تقع في محيط الأندية الجغرافي بواقع خمسة أندية لكل نادي يقوم بالرعاية ، وذلك إيمانًا بقيم المشاركة المجتمعية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها أندية القسمين الرابع والثالث نتيجة التوقف الحالي لنشاط كرة القدم ، وذلك خلال الفترة التي تمر بها مصر من مواجهة فيروس كورونا.
وقد حضر لاعبي الفريق الأول بمركز شباب منشية البكاري لنادي النجوم لكرة القدم صباح اليوم - الأحد - وذلك لإستلام "الشيكات" الخاصة بهم مع مراعاه تنفيذ تعليمات الأمان التي حددتها وزارة الصحة المصرية ، وذلك لدعم اللاعبين خلال شهر إبريل الحالي.
ويستمر دعم محمد الطويلة رئيس النادي للاعبي فرق الدوري القسم الرابع والثالث حيث سيتم تحرير باقي "الشيكات" للاعبي مركز شباب كرداسة ، والتي سيتم تسليمها للاعبين في صباح يوم الغد بمقر نادي النجوم.
وكان نادي النجوم لكرة القدم قد حرر "شيكات" لعدد 125 لاعب من فرق الدوري القسم الرابع بمنطقة الجيزة لكرة القدم وهم مركز شباب أوسيم ومركز شباب أطفيح ومركز شباب البكاري ومركز شباب كرداسة ، حيث تسلم لاعبي ثلاثة فرق "الشيكات" الخاصة بهم.


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