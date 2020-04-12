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عبد الله السعيد يرحب بأحمد فتحي في بيراميدز

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:48 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
علي نبوي
حرص عبد الله السعيد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على الترحيب بزميله أحمد فتحي والذي أعلن بيراميدز التعاقد معه في صفقة انتقال حر قادما من الأهلي.

ونشر السعيد صورة لفتحي عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" وكتب عليها :"مرحبا يا صديقي".

وكان بيراميدز قد أعلن تعاقده مساء أمس السبت مع أحمد فتحي لمدة ٣ مواسم.

وسيبدأ فتحي مهمته مع بيراميدز بداية من الموسم المقبل، ليغلق الباب أمام الكثير من التكهنات التي ترددت مؤخرًا عن تراجع النادي في ضمه.

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نادي الاهلي عبد الله السعيد بيراميدز الاهلي احمد فتحي

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