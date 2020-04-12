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ريتشارد الحاج يدعم مرضى كورونا بـ"أنت بطل"

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
نور طلعت

طرح المنتج ريتشارد الحاج أغنية "أنت بطل"، للمطرب أحمد رفعت، من كلمات أبانوب مرجان، ألحان مينا جرجس، توزيع وميكس وماستر مايكل طلعت، وهي أول أغنية من نوعها داعمة لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتمنحهم الطاقة والأمل والإرادة في مقاومة هذا المرض، وهي من إنتاج بي أون لاين.

 

من جانبه قال "ريتشارد" في تصريحات: "الفن هو دواء وغذاء الروح، وخاصة الموسيقى تلعب دور كبير في هذا الأمر، ويجب على الجميع الإنتباه إلى أننا نعيش حالة حرب، ونحتاج إلى أغاني من هذا النوع، وأن ننحي جانبًا الأغاني العاطفية، فلا يصح أن يكون العالم في حالة صراع مع وباء قاتل زهق أرواح الآلآف، ويقوم المطربين بطرح أغاني عشق وحب وغرام، كل وقت وله آذان، وعلى المطربين أن يتفهموا ذلك، ومرفوض تمامًا تهميش المشكلة لأن ذلك ينم عن عدم وعي وفهم".

 

ووصف حال منتجي الموسيقي مؤكدًا: " للأسف يعانوا الكثير من الأزمات والخسائر، ورسالتي لكل صناع الأغنية في كل المجالات (كفاية إنانية)، لأن الموسيقى سلاح كبير يمكن من خلاله رفع معنويات المتلقي، وضروري الأهتمام بطرح أغاني للتوعية والدعم في هذا التوقيت الحرج، وأتوقع تراجع حجم الإنتاج الغنائي وهذا أمر طبيعي، وأن الأزمة سوف تتضاءل بعد ثلاثة شهور".

 

وعن رأيه في أغاني محمد محيي واليسا وشيرين وفضل شاكر ولؤي قال: "هناك قطاع قليل من الشباب تفاعل مع أغانيهم، وإن كانت مشاهدات اليوتيوب لا تعني النجاح الجماهيري".

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