الأنباء الكويتية تنفي حبس البغيلي ومغردون يؤكدون

تداول بعض المغردين صورة بيان منسوب للنيابة الكويتية يؤكد حبس المواطن الكويتي مبارك البغيلي، وكشف البيان الملئ بالأخطاء النحوية واللغوية أن سبب حبسه الإساءة إلى مصر.





وقامت بعض المواقع الإلكترونية بنشر خبرًا صحفيًا يفيد بإصدار النيابة العامة الكويتية أمرًا بحجز المواطن مبارك البغيلي 15 يومًا على ذمة التحقيق، في القضية المرفوعة ضده من وزارة الخارجية الكويتية بتهمة الإساءة لجمهورية مصر العربية، إلا أنه وبعد نشر الخبر بعدة دقائق، نفى مصدر مسئول في النيابة العامة الكويتية.



