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الأنباء الكويتية تنفي حبس البغيلي ومغردون يؤكدون

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:44 م
مبارك البغيلي
مبارك البغيلي
تداول بعض المغردين صورة بيان منسوب للنيابة الكويتية يؤكد حبس المواطن الكويتي مبارك البغيلي، وكشف البيان الملئ بالأخطاء النحوية واللغوية أن سبب حبسه الإساءة إلى مصر.

وقامت بعض المواقع الإلكترونية بنشر خبرًا صحفيًا يفيد بإصدار النيابة العامة الكويتية أمرًا  بحجز المواطن مبارك البغيلي 15 يومًا على ذمة التحقيق، في القضية المرفوعة ضده من وزارة الخارجية الكويتية بتهمة الإساءة لجمهورية مصر العربية، إلا أنه وبعد نشر الخبر بعدة دقائق، نفى مصدر مسئول في النيابة العامة الكويتية.

صحة البيان المتداول بحبس "مبارك البغيلي"، 15 يومًا في القضية المرفوعة ضده من وزارة الخارجية الكويتية بتهمة الإساءة لمصر، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة الأنباء الكويتية وقد أثار نشر خبر الحبس ونفيه جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

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