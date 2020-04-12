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شاهد.. بشرى سارة بشأن الممرضين المصابين بفيروس كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 02:51 م
نقيب التمريض
نقيب التمريض
رقية جمال
قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض: إن هناك 300 ألف ممرض وممرضة، بينهم 220 ألف في القطاع الحكومي، لافتة إلى وجود 27 مستشفى للعزل، بالإضافة لمستشفيات الإحالة.
وتابعت: هناك جهد مضاعف خل هذه الأيام بسبب أزمة فيروس كورونا، مشددة على أن التمريض خلال الفترة الماضية تم تدريبه على العديد من الأشياء ومن بينها طرق مكافحة العدوى.

وأضافت في حوارها مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أن التمريض المصري أثبت وجوده وقادر على التعامل مع الأزمات داخل وخارج مصر.

وأكدت أن هناك 19 إصابة بفيروس كورونا بين أفراد التمريض وبعضهم تماثل للشفاء وعاد لممارسة عمله مرة أخرى، معقبة: "لا نستطيع منع انتقال العدوى بنسبة 100 %، ومن الوارد حدوث إصابات بين التمريض وأي محارب وارد أن يتعرض لإصابة، مناشدة التمريض بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات مكافحة العدوى.

وتابعت: نقوم بجدور قومي ويكفينا التقدير الأدبي والدعم السياسي لنا، لافتة إلى أن الدولة المصرية تولي القطاع الصحي اهتمام كبير خلال الفترة الحالية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر مجموعة من القرارات لدعمهم، موضحة أنه تم تدريب طلاب الامتياز على التعامل مع الحالات الحرجة في أوقات الطوارئ.

11 وفاة جديدة

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، إلى جانب وفاة 11 حالة.

1939 إصابة بـ"كورونا"

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 146 حالة وفاة.

وتقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتعازي لكل أسر المتوفين بسبب ڤيروس كورونا، داعية للمتوفين أن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

وأكدت أنه في إطار سعي الوزارة للتواصل مع كافة الأطقم الطبية والإدارية بمصر أولاً بأول، تم عقد اجتماع عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى:"أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، والعجوزة"، والذين يعملون على مدار الساعة، للاطمئنان عليهم وعلى الحالة الصحية للمصابين والوقوف على احتياجاتهم كافة.

ووجهت الوزيرة، بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدة أنه سيتم عقد لقاء أسبوعيًا لتلبيه كافة متطلباتهم من المستلزمات الوقائية والأدوية وتوفير أي نواقص بشكل فوري.

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