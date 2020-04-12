شاهد.. بشرى سارة بشأن الممرضين المصابين بفيروس كورونا

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض: إن هناك 300 ألف ممرض وممرضة، بينهم 220 ألف في القطاع الحكومي، لافتة إلى وجود 27 مستشفى للعزل، بالإضافة لمستشفيات الإحالة.

وتابعت: هناك جهد مضاعف خل هذه الأيام بسبب أزمة فيروس كورونا، مشددة على أن التمريض خلال الفترة الماضية تم تدريبه على العديد من الأشياء ومن بينها طرق مكافحة العدوى.

وأضافت في حوارها مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أن التمريض المصري أثبت وجوده وقادر على التعامل مع الأزمات داخل وخارج مصر.





وأكدت أن هناك 19 إصابة بفيروس كورونا بين أفراد التمريض وبعضهم تماثل للشفاء وعاد لممارسة عمله مرة أخرى، معقبة: "لا نستطيع منع انتقال العدوى بنسبة 100 %، ومن الوارد حدوث إصابات بين التمريض وأي محارب وارد أن يتعرض لإصابة، مناشدة التمريض بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات مكافحة العدوى.

وتابعت: نقوم بجدور قومي ويكفينا التقدير الأدبي والدعم السياسي لنا، لافتة إلى أن الدولة المصرية تولي القطاع الصحي اهتمام كبير خلال الفترة الحالية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر مجموعة من القرارات لدعمهم، موضحة أنه تم تدريب طلاب الامتياز على التعامل مع الحالات الحرجة في أوقات الطوارئ.



