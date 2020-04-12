بهذه الكلمات.. شريهان تهنئ إسعاد يونس بعيد ميلادها

هنأت النجمة شريهان، الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، بعيد ميلادها اليوم، مؤكدة أنها ستظل دائمًا صاحبة السعادة.

ونشرت النجمة شريهان تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تهنئ فيها النجمة إسعاد يونس قائلة: "كنتي ولازلتي وستظلي أنتي انتي وإلى الأبد صاحبة السعادة كل سنة وأنتي طيبة، كل عام حبيبتي وأنتي الإنسانة الغالية الجميلة المبدعة إسعاد يونس الرائعة".

وهنأ العديد من نجوم الفن والإعلام النجمة إسعاد يونس بعيد ميلادها، من بينهم الفنانة الكوميدية شيماء سيف.

وعلى جانب آخر، حصدت النجمة إسعاد يونس على لقب صاحبة السعادة بعد تقديمها لبرنامج "صاحبة السعادة" على الفضائيات المصرية عام 2014، الذي لاقى نجاحًا باهرًا، وأصبح من أهم المحتويات الترفيهية في مصر والوطن العربي.

ويعد مسلسل "ليلة القبض على بكيزة وزغلول" من أنجح تجارب إسعاد يونس في التأليف الكوميدي، الذي تحول لفيلم في العام التالي، وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث شكلت ثنائيًا ناجحًا من النجمة سهير البابلي.