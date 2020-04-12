أخبار البورصة .. تراجع قيم التداول الي528.9 مليون جنيه خلال تعاملات اليوم













وسجلت قيم التداولات بسوق داخل المقصورة نحو 1.6 مليار جنيه وبحجم تداول 224.2 مليون ورقة مالية ، فيما سجل المتعاملون الرئيسيون بالسوق قيم تداولات بحوالي 1 مليار جنيه ، وسجل سوق خارج المقصورة تداولات بلغت قيمتها 5.7 مليون جنيه.



وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.899 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10237 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1063 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 715 نقطة.

سجلت البورصة المصرية اليوم تداولات وصل حجمها الي 223.3 مليون ورقة مالية بقيمة 528.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.7 ألف عملية لعدد 172 شركة،وارتفعت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.