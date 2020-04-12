Advertisements

هولندا: تسجيل 94 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 1188 إصابة

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

 أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بأن السلطات الصحية في هولندا، سجلت 94 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 1188 إصابة.

 

وكان المعهد الهولندي للصحة، قد أعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في هولندا بمقدار 1،316 اليوم السبت، إلى 24،413، مع 132 حالة وفاة جديدة، حسبما أعلنت السلطات الصحية.

 

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

وتعرض العالم لأزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هولندا تفشى فيروس كورونا الفيروس كورونا 32 وفاة جديدة

أخبار تهمك

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟.. طبيب يجيب

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 7 ساعات

عمدة "شبرا البهو" بالدقهلية يكشف المتسبب في رفض دفن جثة الطبيبة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ 35 دقيقة

الأهلي يفاضل بين ثنائي مفاجأة لتعويض أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 17 ساعة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يبدأ التفاوض لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يوم

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بريطانيا تسجل 708 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا يطيح بوزير أمريكي من منصبه

إثيوبيا تعلن فرض حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا

سلطنة عمان تقرر إغلاق العاصمة مسقط بسبب انتشار كورونا

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:26 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

12:44 م

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

08:42 ص

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي