هولندا: تسجيل 94 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 1188 إصابة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بأن السلطات الصحية في هولندا، سجلت 94 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 1188 إصابة.

وكان المعهد الهولندي للصحة، قد أعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في هولندا بمقدار 1،316 اليوم السبت، إلى 24،413، مع 132 حالة وفاة جديدة، حسبما أعلنت السلطات الصحية.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

وتعرض العالم لأزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.