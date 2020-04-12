Advertisements
قطاع "العقارات" يتصدرالقطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة اليوم
الأحد 12/أبريل/2020 - 02:59 م
نيفين سمير
تصدر قطاع العقارات القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية اليوم الأحد ، بقيمة تداول 132.9 مليون جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثاني قطاع البنوك بقيمة تداول 79.3 مليون جنيه، ثم جاء قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية بالترتيب الثالث بقيمة 78.1 مليون جنيه .
وحصل قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية علي التريب الرابع بقيمة وصلت لـ 128.2 مليون جنيه ، ثم تابعه في الترتيب الخامس قطاع الأغذية ومشروبات والتبغ بقيمة 50.5 مليون جنيه.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 550.899 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10237 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1063 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 715 نقطة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا