قطاع "العقارات" يتصدرالقطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة اليوم

تصدر قطاع العقارات القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية اليوم الأحد ، بقيمة تداول 132.9 مليون جنيه ، ثم جاء في الترتيب الثاني قطاع البنوك بقيمة تداول 79.3 مليون جنيه، ثم جاء قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية بالترتيب الثالث بقيمة 78.1 مليون جنيه .



