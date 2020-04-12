نجوم الفن يهنئون اليسا بأغنيتها الجديدة.. وهكذا تفاعلوا مع ظهور هيفاء في الكليب

هنأ عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، الفنانة اللبنانية إليسا على طرح أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان"، حيث ظهرت معها في مفاجأة الفنانة هيفاء وهبي، ما أحدث ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين متابعين الفنانتين.

ومن بين الفنانين الذين هنئوا إليسا، الفنان محمد حماقي حيث كتب: "مبروك صديقتي العزيزة الأغنية الجديدة رائعة..أتمنى أن تبقي بأمان"، وقال وائل كفوري:"غنَي كمان... وكمان صرلنا فترة ومن زمان لا دقنا طعم الفرح ولا رقصتا على الأحزان".

وكتبت نوال الزغبي:"أحر التهاني إليسا على الأغنية الجديدة.. أحببتها ومليئة بالحياة"، أما الفنانة كارمن لبس كتبت:"مبروك الغنية كتير حلوة والفكرة حلوة وطالعة مثل القمر حتى بالبيجاما وهيفا كمان متل القمر".

وذكرت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن:"حلوة المفاجأة وكلها طاقة إيجابية.. مبروك اليسا المتجددة بكل شئ بتقدميه وهيفا حضورك حلو دايمًا والو نكهة خاصة"، فيما كتبت لورا خليل:"ألف مبروك يا حبيبة قلبي اليسا هنغني كمان وكمان عمل رائع انشا الله بالتوفيق والنجاح الدايم وفصح مجيد إلك ولكل أحبابك يارب".

ووجهت الفنانة مايا دياب التهنئة بدورها لـ اليسا، بعد طرح الكليب الجديد، وقالت لها:"ياااااا اليسا ينعاد عليكي ومبروك الغنية الحلوة والفكرة والفرح وحبيت كتير انه هيفا معك.. SOPER COMBO".

وكل آراء الفنانين والمتابعين من كل الوطن العربي جاءت مبدية إعجابها بفكرة الكليب المبهجة، حيث ظهرت اليسا وهيفاء وبدأ السلام فيما بينهما، وقالت اليسا سأسمعك أغنيتي، وبعدها بدأتا التفاعل مع الأغنية.