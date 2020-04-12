فيروس كورونا يهدد حياة مؤسس ويكيليكس جوليا أسانج

سجلت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأحد، حالة وفاة بفيروس كورونا داخل سجن بالمارش الذي يقبع فيه مؤسس ويكيليكس جوليا أسانج.

وطالب محامو مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج السلطات البريطانية، بوضعه تحت الحجر الصحي، لأن حياته باتت في خطر بعد تسجيل حالة وفاة داخل السجن بفيروس كورونا.

ويذكر أن محكمة في لندن، رفضت إطلاق سراح مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، الذي يحارب التسليم من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، بكفالة، بعد أن قال محاموه، إنه يجب الإفراج عنه لأنه كان معرضًا بشدة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال محاموه، لمحكمة وستمنستر، إن "أسانج" عانى من أربعة إصابات في الجهاز التنفسي خلال السنوات التي قضاها يعيش في السفارة الإكوادورية في لندن.

ويبلغ " أسانج" من العمر 48 عامًا، وهو موجود في سجن بلمارش في لندن، مطلوب من قبل الولايات المتحدة في 18 تهمة جنائية بالتآمر لاختراق أجهزة الكمبيوتر الحكومية وانتهاك قانون التجسس. ويقال، إنه يمكن أن يقضي عقودًا في السجن إذا أدين.