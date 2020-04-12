ريال مدريد يضحي بنجمي الفريق من أجل التعاقد مع القناص

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد ما زال يطمح في التعاقد مع الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم خط هجومه.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مسئولي ريال مدريد على إستعداد للتخلي عن خدمات نجمي الفريق الكولومبي خيمس رودريجيز والويلزي جاريث بيل بالإضافة إلى مبلغ مالي من أجل التعاقد مع هاري كين.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يحرص على بيع الثنائي خيمس رودريجيز وجاريث بيل وإستثمار هذه الأموال من أجل التعاقد مع هاري كين الذي سيكلف خزينة النادي الملكي أكثر من 200 مليون يورو.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن النجم الإنجليزي البالغ من العمر 26 عامًا قد كشف في تصريحات صحفية مؤخرًا لوسائل الإعلام عن رغبته في الرحيل عن توتنهام من أجل التتويج بالألقاب والبطولات.