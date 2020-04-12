"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإجراءات التي يتم اتخاذها في أثناء التعامل مع الحالات المتوفية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).





وأوضح، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، وجهت بنقل المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بسيارات هيئة الإسعاف، بعد رفض عدد من الحالات نقل الجثامين بسيارات نقل الموتى، كما وجهت قطاع الطب الوقائي بالمديريات بالإشراف على عملية الدفن.





وأكد المتحدث، أن جثامين المتوفين بفيروس كورونا، لا تنقل العدوى في حال تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حيث يجب استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي كانت تطبق على الحالة المتوفية في أثناء حياتها.





وأشار إلى أنه عند نقل الحالة المتوفاة إلى ثلاجة المستشفى، يتم رفعها بالملاءة المحيطة بها ونقلها على "ترولي" يتم تطهيره وتنظيفه جيدًا، مع مراعاة ارتداء الفريق المختص بنقل وتغسيل الحالة بارتداء عباءة سميكة تغطي الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، وماسك، وقفاز يغطي العباءة حتى الرسغ، وغطاء رأس، وحذاء بلاستيكي طويل الرقبة.



