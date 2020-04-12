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'الصحفيين العرب' يدين حكم محكمة الحوثيين في صنعاء على أربعة زملاء يمنيين بإلاعدام

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:32 م
اتحاد الصحفيين العرب
اتحاد الصحفيين العرب
ميسون أبو الحسن
أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، بكل قوة، الحكم الذي أصدرته محكمة تابعة لحكم الحوثيين في صنعاء على أربعة صحفيين يمنيين، بتهمة التجسس، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة  وعارية تمامًا عن الحقيقة.

واستنكر الاتحاد في بيان له، اليوم، هذا الحكم، واصفًا إياه بـ"الجائر" على هؤلاء الصحفيين الأبرياء؛ حيث أن الصحفيين العرب في كافة الدول العربية، هم جنود الحرية والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير.

وأعلن الاتحاد عن تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين اليمنيين في إدانة هذا الحكم الظالم، داعيًا كافة المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، إلى إدانة هذا الحكم  الجائر، والعمل علة تبرئة هؤلاء الصحفيين الذين لا ذنب لهم، إلا أنهم يؤدون واجبهم المهني بكل أمانة  وإخلاص في صالح وطنهم.

وكانت قد قامت قوة أمنية، باعتقال أربعة زملاء صحفيين يمنيين، مع عدد من زملائهم منذ عام 2015.

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، رفضها الحكم التعسفي، الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية والقاضي، بإعدام أربعة صحفيين وإبقاء سته آخرين تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات، بعد الاكتفاء بمدة سجنهم التي قاربت على الستة أعوام.

وقالت النقابة في بيان لها، إن هذا الحكم الجائر الذي يأتي في وقت تطالب فيه والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين، خصوصًا مع مداهمة فيروس كورونا المستجد للبلاد، يكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني والضاري الذي تعرض له الصحفيون خلال سنوات الاختطاف والتعسف، دون مراعاة لحقوق الإمسان ولا الالتزام القانوني والأخلاقي تجاه المُختطفين.

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