منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، إحتفالات إسبوع الألآم، حيث حول الأقباط منازلهم الي كنائس إستعدادًا لبدء صلوات البصخة المٌقدسة.

وبدأ الأقباط في كساء المنازل بالستاير السوداء وتعليق الصلبوت وإشعال الشموع، بالإضافة الى متابعة الصلوات التي تبثها الكنيسة مباشر عبر القنوات الفضائية المسيحية ومواقع الفيس بوك، كما أنه لا يُرفع بخور خلال أيام "البصخة المقدّسة" التى تبدأ اليوم، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.





وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الصلاه من كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي العامر في وادي النطرون دون حضور شعبي.





وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة قد بدأت في توجيه الشعب إلى مُتابعة القنوات الفضائية وكذلك الصفحة الرسمية لمركزها الإعلامي؛ لمُتابعة صلوات البصخة المُقدسة، حيث بدأت الصفحة الرسمية في عمل حملة بعنوان الكنيسة التي في بيتك.





وأوضح "حليم" في تصريح الي بوابة الفجر، إنه لا يوجد بديل عن الكنيسة، والبيت هو إمتداد الكنيسة؛ لذلك نطلق على البيت المسيحي (الكنيسة التي في بيتك).





وأضاف المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، أن في عصر من عصور الكنيسة أغلق الحاكم الكنائس وصار كل بيت مسيحي في مصر هو كنيسة؛ ولذلك وفي الظرف الراهنة البيت يُعتبر كنيسة، فنُهيئ أنفسنا إننا داخل بيت الله وأننا في مكان مقدس.





وأكد القس بولس أن متابعة الصلوات عبر البث المباشر يعطي إنطباعًا بقدر ما يُهيئ الانسان نفسه للصلاة سوف يستفيد روحيًا.





وقال حليم، إن شاءالله نعود إلى حياتنا الطبيعية ونفرح بالحياة التي وهبنا إياها الله، مؤكدًا أن كل ما علينا هو أن نلتزم في بيوتنا قدر الإمكان ومراعاة كل التدابير التي تتخذها الدولة في المُحافظة على المصريين.





كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت طريقتها فى إقامة صلوات أسبوع الآلام وصلوات العيد.



