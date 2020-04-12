Advertisements

منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:49 م
الاحتفالات
الاحتفالات
حازم رفعت
بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، إحتفالات إسبوع الألآم، حيث حول الأقباط منازلهم الي كنائس إستعدادًا لبدء صلوات البصخة المٌقدسة.

وبدأ الأقباط في كساء المنازل بالستاير السوداء وتعليق الصلبوت وإشعال الشموع، بالإضافة الى متابعة الصلوات التي تبثها الكنيسة مباشر عبر القنوات الفضائية المسيحية ومواقع الفيس بوك، كما أنه لا يُرفع بخور خلال أيام "البصخة المقدّسة" التى تبدأ اليوم، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الصلاه من كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي العامر في وادي النطرون دون حضور شعبي.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة قد بدأت في توجيه الشعب إلى مُتابعة القنوات الفضائية وكذلك الصفحة الرسمية لمركزها الإعلامي؛ لمُتابعة صلوات البصخة المُقدسة، حيث بدأت الصفحة الرسمية في عمل حملة بعنوان الكنيسة التي في بيتك. 

وأوضح "حليم" في تصريح الي بوابة الفجر، إنه لا يوجد بديل عن الكنيسة، والبيت هو إمتداد الكنيسة؛ لذلك نطلق على البيت المسيحي (الكنيسة التي في بيتك).

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، أن في عصر من عصور الكنيسة أغلق الحاكم الكنائس وصار كل بيت مسيحي في مصر هو كنيسة؛ ولذلك وفي الظرف الراهنة البيت يُعتبر كنيسة، فنُهيئ أنفسنا إننا داخل بيت الله وأننا في مكان مقدس. 

وأكد القس بولس أن متابعة الصلوات عبر البث المباشر يعطي إنطباعًا بقدر ما يُهيئ الانسان نفسه للصلاة سوف يستفيد روحيًا.

وقال حليم، إن شاءالله نعود إلى حياتنا الطبيعية ونفرح بالحياة التي وهبنا إياها الله، مؤكدًا أن كل ما علينا هو أن نلتزم في بيوتنا قدر الإمكان ومراعاة كل التدابير التي تتخذها الدولة في المُحافظة على المصريين. 

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت طريقتها فى إقامة صلوات أسبوع الآلام وصلوات العيد.

ويدعو قداسة البابا أبناء الكنيسة في كل مكان إلى الحرص على المشاركة في هذه الصلوات عبر الشاشات لتتأصل فينا وحدانية القلب والروح التي للمحبة، وسوف تعلن الكنيسة أولًا بأول بمواعيد الصلوات عبر صفحتنا الرسمية وقنواتنا القبطية.
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)
منازل الأقباط تكتسي بالسواد احتفالا ببدء أسبوع الألآم (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الكنيست الكنائس الفجر الاقباط اسبوع الالام

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يوم

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

منذ أقل من ساعة

سيف زاهر يفجر مفاجأة نارية ويكشف سر انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ أقل من ساعتين

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

كينو يقترب من الأهلي

منذ ساعة و نصف

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفاضل بين ثنائي مفاجأة لتعويض أحمد فتحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 18 ساعة

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 8 ساعات

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد غلق الكنائس.. دعوات لتغطية منازل الأقباط بالسواد في أسبوع الالام

مصادر: البابا تواضروس يرأس صلاة البصخة من دير الأنبا بيشوي

لأول مرة.. البابا تواضروس يقيم قداس العيد من دير الأنبا بيشوى

الكنيسة تُحيي الذكرى السنوية الثانية لرحيل الدكتور القمص مكاري عبدالله

بعد تعليق الصلوات.. البابا يترأس أول قداس من وادي النطرون

أسقف أسيوط يترأس قداس جمعة ختام الصوم من دير درنكة "فيديو"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:26 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

03:36 م

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

12:44 م

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

08:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي