شاهد.. استعدادات وزارة الزراعة لشهر رمضان

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة: إنه منذ ظهور أزمة كورونا اتخذت عدد من الإجراءات الاحترازية حتى قبل دخول الفيروس لمصر، تمثلت في فحص جميع العينات الواردة من الخارج التي لها أصل حيواني للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، ثم تقليل حجم التجمعات داخل الوزارة.





ونوه بصدور قرار بتسيير أعمال التراخيص لحين انتهاء أزمة كورونا لتجديد التراخيص، وتقليل الضغط على الوزارة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر بخير" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أنه من بين الإجراءات الاحترازية، توجيه معدات الوزارة كافة، الموجودة في الوزارة والمديريات والإدارة المركزية والهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ لتقوم بأعمال التطهير بشكل مجاني، وتم تطهير ما يزيد على 8 آلاف منشأة حيوية.





وتابع أنه عقب الضغط على المواد الغذائية، تم طرح كميات اكبر من منتجات الوزارة، وتم التأكيد على وجود مخزون يكفي لأكثر من 6 أشهر بجميع منافذ الوزارة، كرسالة طمأنة للمواطنين للتأكيد على أن المعروض كافٍ وليس هناك داعٍ لتخزين السلع.





وأكد أن هناك تنسيق مع المنتجين والجهات المعنية لتوفير واستيراد المعروض من اللحوم والدواجن بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية استعدادًا لشهر رمضان، والتأكيد على التعاقدات المباشرة مع المزارعين للطرح المباشر للمواطنين عبر منافذ الوزارة كافة، موضحًا أنه تم منع إقامة الشوارع للحد من تجمعات المواطنين.



