Advertisements

تسجيل 657 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إنجلترا

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:51 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحيفة في المملكة المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل 657 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إنجلترا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، حذر مسؤولون بريطانيون من أن فيروس كورونا المميت "كورونا" سيقتل عددًا من البريطانيين في الوقت الذي يتزايد فيه انتشار الفيروس.

 

قد أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن المملكة المتحدة ستشهد "عددًا كبيرًا" من حالات كوفيد 19 و"بعض الوفيات".

 

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا انجلترا انتشار الفيروس الفيروس كورونا

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفاضل بين ثنائي مفاجأة لتعويض أحمد فتحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 18 ساعة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ أقل من ساعتين

كينو يقترب من الأهلي

منذ ساعة و نصف

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

سيف زاهر يفجر مفاجأة نارية ويكشف سر انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

هولندا تسجل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21 حالة

روسيا تسجل 7 وفيات و 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا يتخطى 9 آلاف حالة وفاة

ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا حول العالم إلى أكثر من 230 ألف حالة

الصحة الإماراتية: اكتشاف 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:26 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

03:36 م

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

12:44 م

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي