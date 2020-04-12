أعلنت السلطات الصحيفة في المملكة المتحدة، اليوم الأحد، تسجيل 657 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إنجلترا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، حذر مسؤولون بريطانيون من أن فيروس كورونا المميت "كورونا" سيقتل عددًا من البريطانيين في الوقت الذي يتزايد فيه انتشار الفيروس.

قد أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن المملكة المتحدة ستشهد "عددًا كبيرًا" من حالات كوفيد 19 و"بعض الوفيات".

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.