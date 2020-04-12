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تعرف على قائمة أفلام وبرامج قناة "نايل سينما" في رمضان 2020

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:57 م
نايل سينما
نايل سينما
أحمد رمضان متولي

صرح المخرج أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة بان قناة "نايل سينما" ستقدم عدد من الأعمال المميزة ومناسبة للشهر الكريم بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك.

 

ومن أبرز البرامج المقرر عرضها في رمضان:

 

برنامج "سينما أخرى في رمضان" يتناول مجموعه من الأفلام السينمائية التي تم توظيف شهر رمضان في أحداثها وكان له دور البطولة، وتتناول الحلقات تحليل لاستخدام صناع السينما لهذا الشهر الكريم وطقوسه وآدابه في دراما الفيلم.

 

البرنامج إعداد منى عمري، محمود عبود، تقديم رباب الشريف، خراج منى أحمد وإيمان الشرقاوي.

 

"كلوز اب" برنامج يستضيف عدد من نجوم الفن منهم نيرمين الفقي ومحمد عز، تقديم انجي علي، وإخراج دعاء احمد.

 

برنامج "اكشن في رمضان" يضم مجموعة من الحلقات الخاصه التي تتناول عده موضوعات منها صناعه الأفلام الدينية.

 

"اكشن" تقديم رباب الشريف، إعداد منى عمري، إخراج هناء عبد الدايم، كريم سمير، داليا سالم.

 

كما ستعرض أفلام مميزة علي شاشة نايل سينما خلال شهر رمضان منها

 

هجرة الرسول

الرسالة

من عظماء الاسلام

السادات

العمر لحظة

بئر الخيانة

ايس كريم في جليم

يوم ما تقابلنا

سلام يا صاحبي

الحب الاول

ابن حميدو

صباح الخير يا زوجتى العزيزة

المراهقات

سلفنى ٣ جنيه

إسماعيل يس في السجن

 

 

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