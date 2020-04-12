أرقام داني سيبايوس نجم الريال المرشح للانتقال إلى يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة يوفنتوس الإيطالى فى التعاقد مع لاعب الوسط الإسبانى لفريق ريال مدريد والمُعار لصفوف أرسنال الإنجليزي، داني سيبايوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





ويسعي اليوفي للتعاقد مع سيبايوس خلال الميركاتو الصيفي القادم من فريق ريال مدريد، خاصة فى ظل رغبة سيبايوس فى اللعب خارج المرينجي الموسم القادم، بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد.





ويعرض اليوفي 5 ملايين يورو سنويًا لضم داني سيبايوس ولكن على سبيل الشراء النهائي وليس علي سبيل الإعارة، حسبما أشارت صحفية موندو ديبورتيفو الإسبانية.





ماذا قدم سيبايوس مع أرسنال هذا الموسم؟

شارك دانى سيبايوس مع أرسنال الإنجليزى فى 24 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم، وأحرز هدفاً وصمع هدفين، وعانى من الإصابة خلال وقت كبير من الموسم أبعدته عن المشاركة مع الجانرز.