Advertisements

أرقام داني سيبايوس نجم الريال المرشح للانتقال إلى يوفنتوس

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
محمد جمال

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة يوفنتوس الإيطالى فى التعاقد مع لاعب الوسط الإسبانى لفريق ريال مدريد والمُعار لصفوف أرسنال الإنجليزي، داني سيبايوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


ويسعي اليوفي للتعاقد مع سيبايوس خلال الميركاتو الصيفي القادم من فريق ريال مدريد، خاصة فى ظل رغبة سيبايوس فى اللعب خارج المرينجي الموسم القادم، بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد.


ويعرض اليوفي 5 ملايين يورو سنويًا لضم داني سيبايوس ولكن على سبيل الشراء النهائي وليس علي سبيل الإعارة، حسبما أشارت صحفية موندو ديبورتيفو الإسبانية.


ماذا قدم سيبايوس مع أرسنال هذا الموسم؟

شارك دانى سيبايوس مع أرسنال الإنجليزى فى 24 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم، وأحرز هدفاً وصمع هدفين، وعانى من الإصابة خلال وقت كبير من الموسم أبعدته عن المشاركة مع الجانرز.

أخبار تهمك

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفاضل بين ثنائي مفاجأة لتعويض أحمد فتحي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

سيف زاهر يفجر مفاجأة نارية ويكشف سر انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ أقل من ساعتين

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

كينو يقترب من الأهلي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

منذ أقل من ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:26 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

03:36 م

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

12:44 م

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي