أسماء جلال لـ"الفجر الفني": "هذه أعمالي المقبلة.. وأتمنى العمل مع كريم عبد العزيز"

ما هي أعمالك القادمة؟



هل كنتي خائفة من هذه التجربة؟



نعم، لأن الناس صعب أن تتقبل شخصيات جديدة في المسلسل، ولكن عندما عُرض المسلسل كان يوجد الكثير من التعليقات الإيجابية، وفرحت بها كثيراً، وأعجب الجمهور بشخصية "جميلة" ، وطلبت مني فتاة أن أقوم بعمل جروب في الحقيقة وأنصح به الفتيات.





وماذا عن أعمالك السينمائية؟



يوجد فيلم الحارث، ومتحمسة له كثيراً، و شخصيتي به فتاة مندفعة بسبب مرورها بالعديد من التجارب الفاشلة.





حدثينا عن تجربتك في مسلسل "مملكة إبليس"؟



العمل كان مختلف وبه نجوم أريد العمل معهم، وكان يوجد تحدي بأن "أخرج برا الصندوق" وأقوم بعمل شئ مختلف، وأحب الجمهور شخصيتي بالمسلسل، أسعدتني ردود الأفعال أكثر من أي عمل قمت به من قبل، ولكن كان أكثر شئ يسعدني أن الناس التي لا تعرفني ولا تعرف أنني سأقرأ تعليقهم ويقولون رأيهم بصراحة، وكان يوجد ناس لا تعرفني وعرفتني عن طريق "غريبة"





ما الأساس الذي توافقي عليه على الدور؟



بأن يكون مختلف عم قدمته من قبل، وبأن يكون فيه شئ يجذبني إليه.





ما أقرب الأدوار التي قدمتيها إلى قلبك؟



نسر الصعيد، لأنه يعتبر وش الخير علي، لأن جمهور الشارع بدأ أن يعرفني، وشخصية غُريبة.







من تريدي العمل معه في زمن الفن الجميل وحالياً؟



رشدي أباظة وأحمد مظهر، أما حالياً كريم عبد العزيز.







دور تريدي تقديمه؟



أي شئ مختلف وخارج الصندوق، واي شئ مركب وبه صعوبة سأقوم به.







من أقرب أصدقاء لكِ في الوسط الفني؟



هي المفتي وخالد أنور ومريم خشت







الفن يأخذ ويعطي فماذا أخذ منكِ وماذا أعطاكي؟



أخذ مني الوقت والمجهود وصحة في هذه المرحلة، وأعطاني حلمي الذي أحقق، وجمهور وناس مؤمنة بي.







مواقف غريبة حدثت لكي مع الجمهور؟



كنت أُصور ودخلت لي إمراة تقول لي "حبيبتي" وقالت لي هل تتذكريني فقلت لها ذكريني بك، ومن هنا بدأت تبكي وقالت إبني تصور معكي العام الماضي في الحديقة التي كنتي تصوري بها وبدء طفلها يبكي أيضاً، وعندما ذهب إلى المنزل وجدتها نشرت لي صور على الفيس بوك وكانت تشتمني بها وتقول "كانت متواضعة أيه حصلها".



الموقف الثاني، كان يوجد شخص يحبني كثيراً ولكن كان يعبر عن حبه لي بطريقة مرعبة فكان يظهر لي في كل مكان، و كان يظهر لي في الكوابيس كثيراً.





ما هي مواصفات فتى أحلامك؟



قديماً كنت أفكر في شكله ولكن حالياً أحب أن يكون راجل بكل ما تحمله الكلمة ويدعمني ويكون بجانبي.





من الجندي المجهول في حياتك؟



صديقتي "آيه" وهي خارج الوسط.

التقى "الفجر الفني" بفنانة إستطاعت لفت الإنظار إليها منذ الوهلة الأولى لظهورها، أحبها الجمهور وتعلق بها وتركت علامة بقلوبهم، تتألق بأدوارها المميزة والمختلفة، حديثنا عن الفنانة "أسماء جلال" .وإلى نص الحوار:-يعرض لي حالياً الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات ويوجد جزء خامس أيضاً من المسلسل.