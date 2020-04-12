Advertisements

صاحب الرئات الثلاث.. أرقام "كانتي" صفقة ريال مدريد المنتظرة

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن مفاجآة تخص مستقبل نجم تشيلسي الإنجليزي اللاعب الفرنسي نجولو كانتي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن البلوز رحبوا برحيل النجم الفرنسي الفائز بلقب كأس العالم عام 2018 وببطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج مرتين مع تشيلسي وليستر سيتي، وبمقابل 70 مليون جنيه إسترلينى مما جعل العديد من الأندية يترقب الموقف ويتمني التعاقد مع اللاعب.


ويسعي ريال مدريد الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسي فى التعاقد مع كانتي خلال الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم خاصة وأن اللاعب أحد أفضل لاعبي الوسط فى العالم خلال السنوات الأخيرة.


وكان كانتي انتقل إلى تشيلسي في 2016 قادماً من ليستر سيتي مقابل 35 مليون يورو، ويعد أحد أفضل لاعبي الارتكاز في العالم.


ويسعي ريال مدريد للتعاقد مع كانتي، في ظل عدم وجود بديل لكاسيميرو في الفريق، حيث إن فيدريكو فالفيردي يشغل مركز محور خط الوسط بدلاً من لوكا مودريتش، أو توني كروس، ولا يجيد اللعب في مركز الارتكاز.


ماذا قدم نجولو كانتي مع تشيلسي هذا الموسم؟

شارك كانتي النجم الفرنسي مع تشيلسي الإنجليزي فى 23 مباراة هذا الموسم وسجل خلالهم 3 أهداف.

أخبار تهمك

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ يوم

"الصناعات الدوائية" تكشف عن تفاصيل علاج فيروس كورونا بـ"إيفرمكتين"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

سيف زاهر يفجر مفاجأة نارية ويكشف سر انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الموت يُفجع عصام كاريكا بسبب "كورونا"

منذ يوم

الأهلي يفاضل بين ثنائي مفاجأة لتعويض أحمد فتحي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأهلي يقرر عودة أول المعارين

منذ أقل من ساعتين

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

لميس الحديدي تفجر مفاجأة عن الأسبوع الثامن لكورونا في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

منذ أقل من ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ حوالي 8 ساعات

كينو يقترب من الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:26 م

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة المقدمة من وزارة القوي العاملة

10:31 م

"الصحة" تحسم الجدل حول نقل العدوى من متوفي كورونا

03:36 م

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا

12:44 م

مفاجأة مدوية بشأن الطبيبة المتوفية بكورونا في الدقهلية (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي