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إزالة 91 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية

الأحد 12/أبريل/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تشهد محافظة الدقهلية، حملات مكثفة للتصدي بكل الحسم والحزم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تأكيدا لهيبة الدولة والتطبيق الحازم للقانون حفاظا على حقوق الدولة.

وأكد الدكتور أيمن مختار المحافظ، استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وخاصة التي وقعت خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وأعلن المحافظ، أنه تم خلال يوم واحد فقط "أمس السبت" إزالة 19 حالة تعد بالبناء العشوائي على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأضاف، أن إجمالي الإزالات لحالات التعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ أوائل مارس وحتى أمس السبت الموافق 11 أبريل الجاري وصلت 91 حاله تم إزالتها وذلك بمساحة 4 أفدنة و2 قيراط و11 سهما.

وتابع المحافظ، أنه تم إزالة حالتين للتعدي بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 107 أمتار، وعن حالات مخالفات البناء داخل الحيز العمراني تم إزاله 38 حالة تعد بمساحة 4278 مترا مربعا.

وأكد مختار، أن الدولة عازمة على استعادة حقوقها وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة التي هي في الحقيقة ملك الشعب المصري كله، مشيرا إلى أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصارمة باستعادة كل متر من أراضي الدولة واجبة التنفيذ، مؤكدا على التعاون الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وجميع مراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة وجميع جهات الولاية على أراضي الدولة لإزالة جميع التعديات الواقعة عليها والتصدي بكل الحسم والحزم لأي تعديات مستجده في المهد.

وأشار، إلى صدور التكليفات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتعامل بكل الجدية والالتزام مع ملف التعديات على أراضي الدولة تأكيدا لهيبة الدوله واسترداد حقوقها.

وعلى صعيد آخر، تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد، سير الأعمال الجارية لتطوير ميدان الشيخ حسانين ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالميدان والشوارع المؤدية إليه بحضور الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.

ووجه المحافظ، القائمين على أعمال التطوير داخل الموقع بتكثيف الأعمال من خلال زيادة العاملين لسرعة الانتهاء تمهيدًا للافتتاح.
إزالة 91 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية
إزالة 91 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية
إزالة 91 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية
إزالة 91 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية
إزالة 91 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية
إزالة 91 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية
إزالة 91 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية
إزالة 91 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية
إزالة 91 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية
إزالة 91 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية

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